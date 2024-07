«Si convochi l'assemblea di circolo dem, servono analisi del voto ed elezione del segretario»

TERMOLI. Si avvicina la sessione congressuale dem, quella che dovrà ridefinire anche la mappa dirigenziale in alcuni importanti, circoli, come Termoli, ad esempio. Ormai, con tutte le caselle assegnate dopo il voto dell'8 e 9 giugno scorsi, c'è chi vorrebbe venisse convocata subito l'assemblea degli iscritti.

«I sottoscritti firmatari: premesso che il Circolo cittadino non si riunisce formalmente da oltre un mese; Atteso che nei giorni 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni amministrative ed europee, senza alcuna valutazione politica sulle stesse; attestato che gli organi amministrativi preposti hanno decretato gli eletti presso l'assise civica cittadina; tenuto conto che il circolo cittadino termolese è da tempo commissariato e che è necessario ricostituire gli organi ordinari come da norme statutarie; letto lo Statuto del Pd Molise; con la presente chiedono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 c. 8 dello Statuto regionale del Partito Democratico del Molise, la convocazione immediata ed in presenza, presso le sedi opportune, dell'Assemblea cittadina degli iscritti al Circolo del Pd di Termoli per discutere: 1. Analisi del voto riguardante le ultime elezioni amministrative di Termoli; 2. Concordare tempi e modalità per indire l'elezione del nuovo segretario e direttivo di circolo; 3. Programmazione ed organizzazione delle prossime attività e iniziative del Circolo di Termoli; 4. Proposte varie ed eventuali».

Una istanza presentata ai vari livelli partitici democratici lo scorso sabato e che è in attesa di risposta.