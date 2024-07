Vittime della mafia, Della Porta (FdI): intitolerò la sala consiliare a Falcone e Borsellino

Per non dimenticare ven 19 luglio 2024

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. “Sono trascorsi trentadue anni dalla strage di via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita il giudice Borsellino e cinque uomini della sua scorta. Nel suo esempio continuerà la nostra lotta alla mafia e ad ogni tipo di criminalità organizzata.

Come sindaco del Comune di San Giacomo degli Schiavoni - e componente della Commissione Parlamentare Antimafia - attiverò la procedura per intitolare la sala consiliare del mio Comune alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; un’iniziativa fortemente voluta per mantenere sempre viva la memoria di due eroi della legalità e tramandarla alle prossime generazioni della mia comunità”.