Greco: «Conti da rifare e premi ai dirigenti, Regione... straordinaria»

CAMPOBASSO. «Siamo l'unica Regione d'Italia che nel 2024 sta approvando nuovamente documenti contabili del 2021. Questo perché i conti erano semplicemente FALSI! Cosa che avevo ampiamente detto anni fa. A questo folle paradosso, si aggiunge l'incomprensibile premio di produzione, oltre 50.000 euro, per alcuni dirigenti corresponsabili del disastro tecnico contabile di quegli anni. Molise, Regione straordinaria, preda di troppi appetiti. Naturalmente tutto questo non può passare inosservato e per il vostro rispetto chiederò conto direttamente in Consiglio regionale». Così in un post social, il consigliere pentastellato Andrea Greco.

«Sia chiaro- prosegue Greco- nessuno strumentalizzi le mie parole: è ovvio che ci sono persone che lavorano incessantemente per fare funzionare la macchina e a loro va il mio personale ringraziamento, ma ciò che sta accadendo è uno schiaffo all'intelligenza collettiva».