«Si renda davvero "sostenibile" il trasporto urbano», l'opposizione incalza sulla Gtm

TERMOLI. Trasporto urbano: per l’opposizione di centrosinistra: «Gtm, tutto a posto e niente in ordine».

«Le temperature roventi di questi giorni stanno avendo se non altro la conseguenza positiva di portare alla ribalta le condizioni inaccettabili dei mezzi del trasporto pubblico urbano: condizionatori assenti o non funzionanti, usura dei mezzi e loro tipologia obsoleta. Fino a provocare dure prese di posizione di sindacati e reazioni (finalmente!) anche da parte del funzionario comunale responsabile del progetto di finanza per il trasporto pubblico.

Non possiamo far a meno di ricordare come Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra e Movimento 5 Stelle nella passata amministrazione abbiano costantemente chiesto il rispetto dei termini del contratto con la Gtm, e fatto rilevare i ritardi nel rinnovo del parco mezzi. Senza risultato. Oggi, rinnovata l’amministrazione e ascoltate durante il Consiglio Comunale di insediamento le belle parole del sindaco Balice sulla sostenibilità come punto fondante e sulla necessità di rendere Termoli bella e piena di verde, preso atto dei gravi disagi del personale, come consiglieri di minoranza nella nuova amministrazione ci aspettiamo che finalmente si voglia rimettere a posto una situazione che è arrivata ormai ad essere insostenibile; dopo aver tra l’altro appreso che anche gli ultimi due autobus rinnovati sono in realtà non nuovi, ma già immatricolati in passato, anche chi ha sempre negato le inadempienze della tm non può più far finta di nulla: da troppo tempo non si rispettano scadenze e termini del contratto.

Da troppo tempo, in breve, si viene presi in giro. La nostra totale solidarietà va naturalmente ai dipendenti della ditta, costretti a lavorare in questi giorni in condizioni terribili, e i cui diritti vanno tutelati e difesi prima di ogni altra cosa. Ma ribadiamo la nostra volontà di tenere informata la cittadinanza su tutto ciò che riguarda questo argomento, e di operare per far luce su tutto ciò che non è consono al rispetto delle norme sottoscritte, con la speranza che davvero si arrivi presto ad una reale mobilità sostenibile. Dopo aver studiato bene cosa significa questo termine e aver posto riparo ai tanti, troppi errori del recente passato», il pensiero di Marcella Stumpo Termoli (Bene Comune-Rete della Sinistra), Oscar Scurti e Manuela Vigilante (Pd) e Giuseppe Mileti e Mario Orlando (Voglia di Termoli).