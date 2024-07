«L’autonomia differenziata, una legge da Ancien Régime»

PALATA. «L’autonomia differenziata, una legge da Ancien Régime». La pensa così Patrizio Perazzelli, segretario del circolo dem di Palata.

«La legge sull'autonomia differenziata, voluta dal governo Meloni per barattare una legge sul premierato con la Lega Nord, rappresenta un progetto restaurativo delle divisioni interne al territorio nazionale che vuole riportare la penisola ad una condizione frammentata persino antecedente alle repubbliche giacobine di Napoleone. Un periodo in cui i potentati monarchici dominavano i territori senza avvertire nessun tipo di resistenza interna. L'autonomia differenziata riporta il paese ad una situazione da ancien régime senza nemmeno percepire forze sociali ostacolanti come furono i moti liberali e carbonari del Risorgimento.

Di fatto, i governatori regionali con questa legge diventano dei capi con enormi poteri sul proprio territorio, allontanandosi dai principi costituzionali di unità e solidarietà nazionale. L'assolutismo monarchico sembrerebbe rigenerarsi in maniera camuffata con un autonomismo regionale con pochissimi vincoli generali e universali. Le potestà sulle 23 materie legislative non sono altro che un modo per non ricevere più imposizioni dal governo centrale. I Lep sono una parvenza legislativa per mostrare una maschera di unità nazionale. Nel diciottesimo secolo per superare la conservazione delle autonomie dei potentati locali, la borghesia intellettuale cavalcò la spinta propulsiva degli ideali dell'illuminismo rivoluzionario francese che era esploso in tutta Europa.

Per evitare una restaurazione di questa portata dobbiamo diventare conservatori. Dobbiamo conservare le conquiste rivoluzionarie della Costituzione nata dalla Resistenza. I valori di uguaglianza e libertà universale devono tornare ad essere centrali nel dibattito politico per garantire l'unità nazionale di cittadini partecipi e non sudditi delle autonomie locali. L'appartenenza alla nazione democratica che si fonda sulla Costituzione è la migliore garanzia della libertà del popolo di fronte allo strapotere dei potentati locali di medievale memoria».