«Fermiamo la legge SpaccaItalia»: partita la raccolta firme a Guglionesi

GUGLIONESI. In tutta Italia è partita ieri la raccolta firme per l'abrogazione della legge sulla Autonomia Differenziata. In basso Molise è sceso in piazza il segretario del Prc, Pasquale Sisto, che ha raccolto le firme a Guglionesi. non siamo stati da me e abbiamo iniziato a raccogliere le firme a Guglionesi.

Ieri mattina, in Piazza Municipio a Campobasso, alle 10.30 si è costituito formalmente il coordinamento Molisano a sostegno della raccolta firme per il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata.

Del coordinamento regionale fanno parte già Acli, ALI, Anpi, Arci, Auser, AVS, Associazione ex Consiglieri Regionali, CGIL, Cittadinanza Attiva, Comitato spontaneo contro autonomia differenziata, Costruire Democrazia, Federconsumatori, il Bene Comune, Legambiente, Legacoop, Libera, M5S, PD, PSI, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Sunia, Verdi, Volt, UIL, WWF.

Il Coordinamento molisano raccoglie sul territorio diverse sensibilità locali. Inoltre stanno pervenendo, in rapida successione, le adesioni da parte di organizzazioni già strutturate nel Comitato nazionale. Una vasta coalizione che si prefigge di raccogliere, entro la fine di settembre, prima le firme e poi i voti per cancellare la legge Calderoli sull’autonomia differenziata.

I promotori auspicano che il Molise sappia dare una risposta adeguata a questa scellerata legge a trazione leghista che rischia di aumentare ancora di più i divari tra Nord e Sud del Paese e che alimenta anche una non auspicabile frattura del tessuto sociale.