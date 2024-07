Il progetto Gigafactory-Acc portato dall'opposizione all'attenzione del Consiglio regionale

In agenda

In agenda ven 26 luglio 2024

CAMPOBASSO. Sarà nuovamente in riunione, su convocazione del presidente Quintino Pallante, martedì 30 luglio, con inizio lavori previsto per le ore 10, il Consiglio regionale. Tra i temi in agenda, anche due iniziative dell'opposizione sul progetto della Gigafactory Acc di Termoli.

Questi gli argomenti che l’Assemblea sarà chiamata a trattare: