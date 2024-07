Governatore e Rettore UniMol incontrano il Ministro della Salute Schillaci

CAMPOBASSO. Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, questa mattina, lunedì 29 luglio 2024, è stato a Roma, dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

All’importante e cordiale incontro, anche il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, quest’ultimo anche componente, in rappresentanza del Ministero della Salute, del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).

In vista del nuovo summit col Ministro Orazio Schillaci, in programma lunedì 5 agosto 2024 con la delegazione parlamentare molisana, quello odierno è stato il primo e interlocutorio incontro, durante il quale il Presidente Francesco Roberti ha fatto il punto sullo stato dell’arte della sanità in Molise, settore per il quale l’impegno assunto è quello del riequilibrio del debito e l’uscita dal Commissariamento.

Accento è stato posto sul lavoro portato avanti dalla Struttura Commissariale e dalla Direzione Generale della Salute della Regione Molise con il conseguente sblocco di circa 30 milioni di euro di premialità pregresse. Punto su cui Roberti sta insistendo con le strutture, affinché si raggiunga l’obiettivo dello sblocco delle premialità anche per gli anni successivi a quelli di riferimento già sbloccati e che costituiscono una boccata d’ossigeno per la sanità molisana.

“Siamo impegnati su più fronti per rimettere in ordine la sanità molisana – ha commentato il Presidente Francesco Roberti – Il Ministro Orazio Schillaci ha sposato la nostra causa e sta avendo un’apertura verso il Molise, forse, come mai non era avvenuto prima. Il lavoro è lungo, perché veniamo da anni difficilissimi per la nostra sanità, ma noi siamo convinti di essere sulla strada giusta. All’incontro ha partecipato il Rettore dell’Unimol, Luca Brunese, con cui c’è un rapporto di reciproca intesa e collaborazione. L’Università degli Studi del Molise è un pilastro importante per il lavoro che stiamo portando avanti per la sanità regionale e il prof. Luca Brunese si sta dimostrando professionista legato al Molise, nonché uomo delle istituzioni”.