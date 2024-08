«Il silenzio dopo la tempesta», il Pd riapre il dibattito politico a Guglionesi

GUGLIONESI. «All’invereconda gazzarra scatenata per giustificare l’interruzione volontaria di un mandato elettorale ricevuto da appena nove mesi, è seguito un tombale silenzio, ordito dalle due colpevoli opposte fazioni di una destra rilevatasi fallimentare, nel tentativo di renderci tutti smemorati e così facendo di potersi riguadagnare nuovi crediti elettorali ricorrendo ad opportuni camaleontismi». Così il segretario di circolo del Pd di Guglionesi, Annamaria Becci.

«La rapida frantumazione di una raffazzonata coalizione ci ha indicato che i suoi presupposti fondativi non avevano una solida base politica ancorata al bene comune, ma solo concomitanti interessi di parte che non trovando una equa spartizione hanno provocato l’esito finale del commissariamento dell’ente- prosegue Becci- Persino il goffo tentativo di una parte di addurre come sua causa il malgoverno sino ad allora offerto ai cittadini si è rilevato pretestuoso poiché la minoranza aveva denunciato nelle sedi opportune tutta l’inefficienza della loro azione amministrativa senza alcun riscontro in merito.

Anche all’interessato e fuorviante appello di una parte della dissolta maggioranza alle dimissioni collettive per limitare la durata del commissariamento, la minoranza ha replicato prontamente richiedendo invano la convocazione di un apposito Consiglio Comunale per poter discutere alla luce del sole di quanto invece si tramava nel segreto di quattro mura.

Il PD impedirà qualunque tentativo di distrazione di massa preordinata alla ricomposizione da parte della destra locale di interessate alleanze allo scopo di riappropriarsi comunque delle sorti della nostra comunità. Ai cittadini ricordiamo che chi ha fallito una volta, chi negli anni ha contribuito alla crisi sistemica della nostra comunità, chi è stato già bocciato dall’elettorato non può assurgere al ruolo di salvifico salvatore.

Il PD si impegna ad offrire ai cittadini anche un’offerta politica in grado di non favorire perniciosi trasformismi e il protagonismo di abili “incantatori di serpenti”. Il PD lavorerà alla costruzione di una rinnovata piattaforma politico-programmatica incentrata sulla valorizzazione dell’unità di intenti attraverso un virtuoso percorso che valorizzi il confronto tra le parti e il ripudio di scelte preordinate e non condivise.

In tal senso il PD aprirà a partire da settembre una campagna di ascolto attento e partecipato nei confronti dei cittadini, delle forze sociali ed economiche, del mondo delle professioni, delle associazioni di categoria e del Terzo Settore, di quei movimenti/partiti politici che hanno a cuore le sorto del nostro Paese non solo a livello di slogan.

L’idea è di privilegiare la comunità, rispetto all’esasperato individualismo atti a soddisfare ambizioni personali, promuovendo un programma politico-amministrativo condiviso che faccia leva sulla coesione, sulla solidarietà, sulla cooperazione, sul rinnovamento e sul futuro.

Il PD si farà garante di tutto ciò rivendicando un ruolo di protagonista senza accampare a priori alcuna pretesa egemonica di ruoli anche di vertice.

Il candidato Sindaco di una auspicata larga coalizione non potrà che essere individuato al termine della condivisione di un “Patto per il futuro di Guglionesi” attraverso un metodo di scelta di una personalità che sappia incarnare al meglio il programma, la necessità di un concreto rinnovamento: e le competenze necessarie per esercitare un ruolo in maniera propulsiva e coerente.

Non esiste il Sindaco per tutte le stagioni!

Infine il PD ritiene che il commissariamento dell’Ente non può comportare anche una sospensione politica dell’attività dei partiti che invece sono chiamati soprattutto in tale circostanza a riconfermare il ruolo di cerniera tra i cittadini e le istituzioni. Il PD unitamente all’ex gruppo di minoranza sottoporrà al Commissario Straordinario una serie di problematiche che attengono agli interessi della comunità: da Uffici comunali maggiormente al servizio dei cittadini alla riapertura della Biblioteca comunale e all’apertura del Polo culturale nei locali dell’ex Pretura, dal sostegno convinto al mondo dell’Associazionismo che deve poter contare sulla concessione di contributi nel campo turistico, socioculturale, dello sport e del tempo libero previsti dall’apposito Regolamento comunale alla soluzione del problema idrico con interruzioni impreviste e ricorrenti della fornitura che creano notevoli disagi alla popolazione, dalla manutenzione funzionale e non occasionale della pubblica illuminazione alla mappatura degli edifici pericolanti del centro storico al fine di emanare provvedimenti per l’incolumità pubblica.

Ai cittadini chiediamo di segnalarci alcune problematiche disattese per metterci in condizione di sottoporle all’attenzione degli Uffici competenti.

Il PD auspica un nuovo rapporto della politica con la propria comunità in grado di superare lo spettacolo indecoroso offerto recentemente dalla compagine di destra e di rigenerare una diffusa fiducia verso un futuro in grado di archiviare la profonda crisi che stiamo vivendo.

State certi: il PD farà la sua parte!».