Il coordinamento contrario all'Autonomia differenziata in piazza a San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Continua senza sosta l’attività del coordinamento molisano che si oppone alla legge sull’autonomia differenziata approvata nelle scorse settimane in parlamento. I portavoce del Comitato parlano di un risultato straordinario relativo alla raccolta firme che sosterrà il referendum abrogativo della legge definita “secessione dei ricchi o spacca Italia." Le diverse anime che compongono una coalizione inedita per il Molise annoverano tra le sue fila oltre 40 associazioni, sindacati e movimenti politici organizzati.

Dal Coordinamento dichiarano che “la soglia delle 500mila firme necessarie per andare al voto della prossima primavera è stata abbondantemente superata in una sola settimana di raccolta ma è necessario continuare la fase di informazione, proposta e confronto”. Nella giornata di lunedì 5 agosto, alle ore 18.30, a San Giacomo degli Schiavoni, in Piazza Roma, si terrà una serata di mobilitazione che prevede una conferenza stampa, la raccolta firme e l’annuncio della nomina di un autorevole portavoce a cui verrà affidato il compito di produrre la sintesi necessaria tra le sensibilità che animano la coalizione referendaria.

La scelta della location non è casuale considerato che il comune basso molisano ha dato i natali al senatore che è stato relatore della proposta di “Legge Calderoli” che viene definita uno schiaffo al mezzogiorno e all’Italia dai rappresentanti del coordinamento. Nelle prossime settimane sono previsti banchetti e altre giornate “di Piazza” che saranno adeguatamente pubblicizzate sui canali informativi del coordinamento stesso.