In piazza anche a Termoli contro l’autonomia differenziata

TERMOLI. Nuova iniziativa contro l’autonomia differenziata da parte della componente Termoli Comune-Rete della Sinistra.

«Nell’ambito delle iniziative coordinate dal Comitato Spontaneo contro l’Autonomia differenziata, al quale abbiamo aderito convintamente, si comunica che sabato 10 agosto in via Adriatica angolo Corso Nazionale a Termoli dalle ore 21 alle 23.30 si terrà un presidio di informazione sui danni incalcolabili che l’autonomia differenziata apporterà all’Italia, e sarà possibile firmare per il referendum nazionale contro questa sciagurata proposta di legge che distrugge l’unità nazionale, e soprattutto il nostro Molise.

Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, gruppo promotore di questa iniziativa, invita tutte le associazioni aderenti al Comitato Spontaneo e il portavoce prof Palmieri a partecipare a questa ulteriore occasione di informazione e dialogo con i cittadini, che consideriamo doveroso coinvolgere in prima persona in questa lotta contro la frammentazione e il disastroso impoverimento del nostro paese. Vi aspettiamo numerosi: ora è indispensabile unirsi contro chi intende spaccare l’Italia e fare di noi cittadini di serie B».