«Stiamo cambiando l'Italia con quattro riforme importanti», l'impegno di Fdi

Stiamo cambiando l'Italia: l'intervista al senatore di Fdi Costanzo Della Porta

TERMOLI. Dal 31 agosto 2022 al 10 agosto 2024, da una campagna elettorale a un’azione di Governo che dura dall’autunno di due anni fa, si ritorna sul litorale Nord.

Fratelli d’Italia, componente traino della maggioranza che sostiene il Governo Meloni, ha aperto tanti gazebo in Italia, tra cui quello sul lungomare Nord di Termoli, per illustrare i contenuti delle quattro principali riforme, in tema di Fisco, Giustizia, Premierato e Autonomia.





Non a caso, lo slogan della manifestazione è stato “Stiamo cambiando l’Italia”.

Le quattro riforme sono dedicati a Fisco, Giustizia, Autonomia e Premierato, con le ultime tre con un forte timbro di identità politica.





Nonostante un sabato agostano particolarmente afoso, tanti i dirigenti e gli amministratori comunali che hanno ritenuto di rispondere all’invito del partito, presso “Il Pagurino”, ospiti del responsabile organizzativo regionale Luciano Paduano.





Assieme a lui, il senatore Costanzo Della Porta, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro e il coordinatore cittadino, Maurizio Pangia. Ma non soltanto loro, c’erano l’assessore Paola Cecchi e i consiglieri Alberto Montano e Salvatore Di Brino, nonché l’assessore del Comune di Campomarino, Rossella Panarese, insieme ad attivisti e militanti.





