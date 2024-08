I candidati della Lega Colaci e Selvaggio chiedono la riapertura delle schede

TERMOLI. Ricorso elettorale quello promosso da due ex amministratori leghisti, sull'esito delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, dove non sono stati rieletti consiglieri comunali.

Parliamo di Rita Colaci (assessore per 5 anni all'Ambiente) e Antonio Selvaggio, divenuto consigliere nell'ultima fase del mandato, col vice sindaco reggente Enzo Ferrazzano, al posto di Michele Marone, divenuto assessore esterno alla Regione Molise.

Per questo, anche in relazione a quando accaduto in sede di proclamazione degli eletti, quando un errore di trascrizione aveva assegnato tre consiglieri alla Lega, poi divenuti due, è stato promosso un ricorso al Tar dai due candidati, che verrà discusso a settembre.

«In occasione dello spoglio e del conteggio dei voti sono state segnalate delle irregolarità, si chiede che l'illustrissimo Tar Molise voglia procedere alla verifica delle schede elettorali di ogni sezione (dalla 1 alla 29) e conteggiare nuovamente i voti al fine di verificare la corrispondenza tra i voti risultanti assegnati e quelli espressi e trascritti nelle singole sezioni dai cittadini votanti».

Il presidente Nicola Gaviano ha fissato l'udienza pubblica al 18 settembre prossimo.