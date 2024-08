Petizione sul 118 e autonomia differenziata, iniziativa in piazza a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Da San Giacomo degli Schiavoni a Montenero di Bisaccia, prosegue in basso Molise la campagna politica contro l'autonomia differenziata. «Domani, venerdì 23 agosto, dalle 18.30 in piazza a Montenero - annuncia il consigliere comunale di opposizione, Nicola Palombo - ci saranno i banchetti per firmare la richiesta di referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata e ultima possibilità per firmare la petizione popolare che chiede di ripristinare il medico sul 118 di Montenero. Vi aspettiamo numerosi ai banchetti, per la difesa dei nostri diritti e del nostro futuro».

Ma ci sarà anche un momento di riflessione pubblico, alle 21, in piazza della Libertà, sempre a Montenero di Bisaccia, interverranno esponenti del coordinamento regionale "No autonomia differenziata, delle istituzioni, della politica, delle parti sociali e della società civile.