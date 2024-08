Ordine del giorno sull'autonomia differenziata fuori dal Consiglio, «Non ci arrenderemo»

TERMOLI. Rigettata al mittente la richiesta di iscrivere nei lavori del prossimo Consiglio comunale l’ordine del giorno sull’autonomia differenziata. La critica politica non si è fatta attendere e a promuoverla è stata la capogruppo di “Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra”, Marcella Stumpo, in prima linea contro la riforma amministrativa da sempre. «La notizia del rifiuto, da parte del presidente Ciarniello, di ammettere alla discussione nel prossimo Consiglio comunale l'ordine del giorno contro l'autonomia differenziata presentato congiuntamente dalla minoranza, ci lascia francamente basiti: in moltissime città e altrettanti paesi italiani, ordini del giorno similari sono stati tranquillamente discussi e approvati o respinti, a seconda dei casi, mantenendo così integro il principio basilare di democrazia che stabilisce il diritto ad affrontare qualunque argomento di rilevanza per i cittadini.

E quale può essere più importante ora di quello che va a toccare l'unità nazionale e a depredare il Meridione? Questa manifesta riluttanza dell'amministrazione, ora come negli scorsi cinque anni, a confrontarsi pubblicamente su temi evidentemente scomodi, esprimendo con chiarezza la propria posizione in presenza dei cittadini non stupisce, d'altronde: troppe volte in passato abbiamo visto ripetersi la sceneggiata del rinvio in commissione delle mozioni "scomode", il che evitava alla maggioranza il disagio di manifestare chiaramente le proprie idee su temi particolarmente scottanti. Non ci stupisce ma non impedisce, a noi di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra insieme agli altri consiglieri di minoranza, di continuare a lavorare per portare a conoscenza dei cittadini i temi che riteniamo fondamentali e per garantire il loro diritto all'informazione, al coinvolgimento e alla partecipazione.

Ripresenteremo l'ordine del giorno senza stravolgerne i contenuti ed esigeremo la sua calendarizzazione. Che farsa di democrazia rappresentativa sarebbe quella che discute in consiglio solo ciò che non dà fastidio ai manovratori?»