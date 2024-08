Cessioni degli standard urbanistici, Di Labbio si muove a Campomarino

CAMPOMARINO. Il gruppo consiliare SìAmo Campomarino ha presentato una interrogazione a risposta scritta «per ricevere informazioni e delucidazioni riferite all’annosa (sembrerebbe) vicenda delle mancate trascrizioni, volture e frazionamenti, relativi a suoli oggetto di cessione per standard urbanistici.

Come noto le superfici sono cedute dalle imprese edili a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, gli Uffici comunali pertanto hanno il dovere di adempiere agli atti necessari con sollecitudine e dovizia di precisione, al fine di evitare danni all’erario e conseguenti responsabilità personali.

L’argomento è stato sollevato da un cittadino di Campomarino, il quale lo scorso 3 luglio ha rivolto una segnalazione all’intero Consiglio comunale, tuttavia la notizia giungeva al Consigliere Marialuisa Di Labbio solo nella seduta del 30 dello stesso mese, a seguito di una interpellanza presentata dall’altro gruppo di minoranza, al quale probabilmente è stata data notizia della segnalazione stessa. L’interpellanza non ha fornito elementi utili alla comprensione e all’approfondimento dell’argomento, tant’è che la discussione molto riduttiva non è stata sufficientemente esaustiva neanche per il pubblico che seguiva la diretta (e la successiva differita) via web, così come riportato da alcuni rilievi di cittadini. In assoluta autonomia il Gruppo Consiliare SìAmo Campomarino attua la propria azione politica, senza necessità di prendere “ripetizioni” da altre soggettività, in relazione costante con il comitato elettorale, ormai gruppo politico permanente e in ascolto delle istanze mosse dalla cittadinanza».