Tutela dei diritti umani, l'italo-iraniana Shady Alizadeh alla "Festa de l'Unità"

GUGLIONESI. A Guglionesi entra nel vivo Festa de l’Unità, inizia domani, sabato 31 agosto la rassegna organizzata dal Circolo Pd di Guglionesi, che si svolgerà nella villa Castellara. Immancabili gli incontri politici, si inizierà infatti alle ore 17 con l’incontro politico promosso dal Circolo Pd locale, dal titolo "No all’autonomia differenziata" che vedrà tra i relatori i membri del coordinamento regionale ed il coordinatore regionale del comitato costituito proprio contro la riforma, Gianmaria Palmieri, insieme ai consiglieri regionali del Pd Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore; a seguire gli amministratori locali Bibiana Chierchia (Campobasso), Candida Stellato (Montecilfone).

Sarà presente il segretario regionale Ovidio Bontempo e il segretario di federazione Basso Molise Oscar Scurti. Prevista anche la partecipazione di Shady Alizadeh, avvocata e attivista italo-iraniana, per la tutela dei diritti umani, specialmente nel riconoscimento dei diritti delle donne quali diritti umani universali. Esperta in parità di genere nei luoghi di lavoro. Impegnata con il movimento Donna Vita Libertà per dar voce alla richiesta di democrazia e libertà avanzata, da oltre 44 anni, da donne e uomini in Iran contro il Regime della Repubblica Islamica. Attivista per il rispetto dei diritti di non respingimento e il superamento del Regolamento Dublino per una promozione di una politica unica di protezione internazionale.

A seguire ore 18.30 ci sarà l'incontro "Costruiamo l’alternativa" (verso le Comunali), uno spazio a cura del circolo locale che aprirà riflessioni importanti e tematiche importanti. La festa dell’Unità non sarà solo politica ci saranno infatti i giochi a partire dalle ore 15 inizieremo con il torneo di Tre sette, per i più piccoli ci saranno i Gonfiabili. A seguire la buona musica degli Amici del Bufù. Un altro ingrediente imprescindibile della Festa de L’Unità è quello degli stand alimentari. Sarà allestito un gazebo per la raccolta firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. A fare gli onori di casa ci sarà il segretario di circolo Pd Annamaria Becci e il presidente Pasquale Marcantonio insieme agli iscritti e ai simpatizzanti che in questi giorni hanno lavorato affinché tutto fosse perfetto. «Siamo pronti ad accogliere le tante persone che verranno a trovarci, a parlare e passare una serata con tutti loro.

Questa festa appartiene a ognuna e ognuno di noi, è la festa di tutte e tutti, di chiunque voglia sentirsi a casa. È la festa di chi vive la nostra Comunità e di chiunque voglia dare il proprio contributo per Migliorarla. Di chi mette al centro il bene Comune di tutti e non di pochi. È la festa del Partito Democratico e di chi lo vive nelle idee, nelle discussioni, nei principi e nei valori che lo animano. Vi aspettiamo».