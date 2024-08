Unione Per San Martino in piazza contro l'Autonomia Differenziata

SAN MARTINO IN PENSILIS. Secondo appuntamento ieri 30 agosto in piazza a San Martino in Pensilis con il gruppo consiliare Unione Per San Martino per la raccolta firme contro l'Autonomia Differenziata.

Un'iniziativa che rientra nelle tante organizzate a livello nazionale a favore di un referendum contro un provvedimento legislativo, divisivo, iniquo e lesivo dell'unità nazionale.

-"Non ci fermeremo, andremo avanti ad organizzare eventi e manifestazioni, se necessario, a tutela di un paese che possa garantire a tutti i cittadini pari opportunità, pari diritti.

La nostra mozione contro l'Autonomia Differenziata è stata bocciata dalla maggioranza in Consiglio Comunale, condotta sbagliata perché i danni di questa legge graveranno soprattutto sui Comuni più piccoli che saranno ulteriormente privati delle risorse necessarie."-

Così il gruppo consiliare Unione Per San Martino.