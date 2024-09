L'opposizione non molla su Stellantis: «La partita è decisiva per il nostro territorio»

La conferenza stampa dell'opposizione

TERMOLI. Opposizione consiliare compatta e presente come nell'ultimo Consiglio comunale del 27 agosto scorso, quando vennero ingaggiate battaglie politiche e amministrative su diversi temi.

L'occasione è stata quella di una conferenza stampa pomeridiana, nella riscoperta saletta della minoranza, che i consiglieri intenderanno tornare a utilizzare (ora zona relax dei dipendenti) in municipio.

Manuela Vigilante, Oscar Scurti, Marcella Stumpo, Mario Orlando e Joe Mileti, in rappresentanza delle tre componenti di Pd, Rete della Sinistra e Voglia di Termoli, hanno evidenziato all'opinione pubblica alcune delle questioni trattate in assise civica, ma non solo.

Innanzitutto, la Vigilante ha posto l'accento sulla mancata ammissione dell'ordine del giorno sull'autonomia differenziata, a sostegno del referendum abrogativo; quindi si è entrati nel merito della vertenza Stellantis, anche sulla scorta dell'attualità proposta dal presidio che avrà luogo il prossimo 12 settembre e a cui l'opposizione invita alla partecipazione popolare, per tenere desta l'attenzione su un dossier fondamentale per il territorio.

Ma hanno respinto in modo netto l'accusa di banalizzazione che era venuta dai banchi di centrodestra, che ha comunque approvato come coalizione di maggioranza l'ordine del giorno proposto dalla minoranza.

Quindi, la partita è passata sulla questione locale a piano strada del Panfilo, dove Mario Orlando ha ribadito la posizione espressa nel Consiglio comunale, dove a suo dire i passaggi amministrativi per l'affidamento andrebbero chiariti.

In conclusione, anche l'accenno alla protesta dei residenti di via Pianosa, per l'insediamento dell'antenna di telefonia mobile in corso di spostamento da altro sito, di cui abbiamo dato notizia ieri. La minoranza ha affermato che farà accesso agli atti e chiederà di individuare un sito più idoneo, sempre nell'ambito della zona da coprire col segnale.