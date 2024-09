Il Pd del basso Molise in missione politica a Reggio Emilia

TERMOLI. Ieri alcuni iscritti al Partito Democratico del basso Molise hanno partecipato alla chiusura della Festa dell'Unitá a Reggio Emilia per assistere anche all'intervento della segreteria nazionale Elly Schlein.

La Schlein ha lanciato il "progetto per l'Italia", sono poche ma fondamentali le priorità sulle quali bisogna battersi e lavorare insieme.

Come lei stessa ha detto: "Poche priorità che stanno sulle dita di una mano, sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politica industriale per la conversione ecologica, diritti sociali e civili. Costruire un'alleanza nella società, nel Paese e con altre forze politiche per mandare a casa il governo”. ha aggiunto.

La Festa dell'Unitá rappresenta i valori del Partito Democratico: coesione, spirito di condivisione e costruzione. Ogni militante mette a disposizione il proprio tempo ed energie. Tutti insieme.

Uno spirito che ha portato alla scelta del prossimo candidato alla presidenza della Regione nella persona di Michele De Pascale per le elezioni che si terranno il prossimo 17 e 18 novembre.

"Lo abbiamo fatto senza strappi, senza divisioni, senza litigare sui giornali, come dovrebbe fare sempre una comunità politica seria e matura", ha detto il segretario regionale del Partito Democratico dell'Emila Romagna Luigi Tosiani.