Opposizione all'attacco: «Dov'era la maggioranza ieri in piazza?»

TERMOLI. «"Scontri e divisioni non aiutano. Io sono il primo a stare al fianco dei sindacati per tutelare quello che è un patrimonio per l’intero Molise e i molisani”, così dichiarava alla stampa il Governatore Roberti, meno di tre settimane fa.

E ieri dov'era? Dov'erano il sindaco di Termoli, il vicesindaco ed i consiglieri di maggioranza?»

Arriva la critica politica dall'opposizione.

«Assenti ingiustificati al presidio organizzato dalle sigle sindacali in piazza Monumento dopo che Stellantis ha deciso di sospendere gli investimenti per realizzare la Gigafactory a Termoli. Alcuni di loro sono anche dipendenti Stellantis. Eppure quest'estate erano sempre in prima linea nelle manifestazioni e nelle sagre che hanno costellato l'estate termolese. Condividiamo quanto detto dalle organizzazioni sindacali che chiedono al Governo ed a Stellantis di mettere da parte le polemiche che si lanciano in maniera reciproca perché danneggiano i lavoratori e l’industria del nostro Paese. Ora bisogna aspettare il vertice che si terrà al Mimit il prossimo 17 settembre ma dovrà essere un incontro nel quale si dovranno dare certezze, se così non sarà si metterà in campo una mobilitazione, lo hanno detto i sindacati e noi saremo al loro fianco: per il futuro dei lavoratori e della nostra Regione».