Marone in difesa di Salvini: "Difendere i confini dello Stato non può costituire reato"

TERMOLI. Dall'assessore regionale e commissario della Lega in Molise, Michele Marone, arriva la difesa politica, del leader del partito e vicepremier, Matteo Salvini.

«Matteo Salvini ha agito in esecuzione del suo dovere di Ministro dell'Interno, incaricato di proteggere i confini dell’Italia dall’immigrazione clandestina e garantire la sicurezza nazionale. Le sue azioni non sono state dettate da discriminazione o intolleranza, ma dalla necessità di far rispettare la legge in materia.

Si è trattato, quindi, di un'azione di responsabilità politica-istituzionale sovraordinata e connessa alla funzione di Ministro dell’Interno che, in quanto tale, non può assumere rilevanza penale.

Pertanto, a fronte dell’ipotesi accusatoria avanzata oggi nel processo “Open Arms”, esprimo tutta la mia solidarietà umana e politica a Matteo Salvini, vicepremier, nonché Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e nostro Segretario Nazionale di partito».