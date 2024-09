Si completa la mappa del centrodestra, le deleghe assegnate ai consiglieri

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, nell’ottica di una riorganizzazione generale delle deleghe, al fine di rendere maggiormente efficiente ed efficace l’attività sul territorio, coinvolgendo i singoli consiglieri regionali, ha assegnato i seguenti incarichi:

Al consigliere regionale Roberto Di Baggio: Politiche delle Risorse Umane, Tutela dell’Ambiente, Istruzione e Formazione Professionale.

Al consigliere regionale Roberto Di Pardo: Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Trasporti e Politiche Sanitarie.

Al consigliere regionale Fabio Cofelice: Turismo e Cultura.

Al consigliere regionale Armandino D’Egidio: Semplificazione dei Procedimenti Amministrativi, Agenda Digitale e Sport.

Alla consigliera regionale Stefania Passarelli: Politiche Sociali, Terzo Settore, Politiche per l’Immigrazione, Politiche per la Famiglia, Politiche giovanili e di parità, Politiche per l’Inclusione.

Al consigliere regionale Massimo Sabusco: Sistema Idrico Integrato e Sistema Idroelettrico.

“La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in una delle ultime sedute ordinarie, ha modificato il proprio Regolamento, consentendo la partecipazione a tutte le commissioni, con diritto di voto, anche ai consiglieri regionali delegati”, ha affermato il Presidente Francesco Roberti.

“Una modifica fondamentale – ha ribadito Roberti – che consente ai componenti della maggioranza una maggiore e più equa distribuzione degli impegni istituzionali, di rappresentanza e, soprattutto, di lavoro, al fine di raggiungere gli obiettivi che questa maggioranza si è prefissata e per i quali, quindici mesi fa, c’è stato il gradimento degli elettori molisani”.

“Questa redistribuzione delle deleghe – ha proseguito il Presidente Francesco Roberti – consentirà a tutti, Assessori e Consiglieri regionali delegati, di lavorare, concentrandosi su specifici settori. I consiglieri regionali delegati, in particolare, proseguiranno il lavoro già intrapreso dai colleghi assessori nell’ottica della continuità del lavoro di questo Governo regionale. Dal punto di vista dell’azione politica, si proseguirà su quanto già intrapreso, per portare avanti il programma del centrodestra. Sia con gli Assessori che con i Consiglieri regionali proseguirà il rapporto di diretto confronto e collaborazione con il sottoscritto, a cui, periodicamente, sottoporre il report su quanto realizzato e sugli obiettivi ancora da raggiungere”.