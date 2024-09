Impegno di maggioranza blindato con le deleghe, a Di Pardo vanno settori strategici

TERMOLI. Condizioni di sviluppo economiche e sociali da perseguire attraverso un puntuale utilizzo delle risorse a disposizione, nello scorcio di fine 2024 e soprattutto guardando al 2025, per questo l'amministrazione regionale, dopo l'accordo raggiunto in maggioranza, nel centrodestra, ha visto assegnate ieri le deleghe da parte del Governatore Roberti a buona parte dei consiglieri che ne fanno parte.

Tra componenti di Giunta e Consiglio, presidente di Palazzo D’Aimmo Pallante e sottosegretario Niro, l’unico a non essere coinvolto nella redistribuzione degli incarichi è Cavaliere, a cui resta il ruolo di presidente di Commissione.

Una mossa che vuole garantire il massimo grado di responsabilità, dunque, in capo agli eletti, come dire, non ci sono alibi per il lavoro che si dovrà fare nelle istituzioni regionali, dopo un primo anno di rodaggio, diciamo così, trascorso a sistemare più che altro i conti, dopo le varie sentenze che avevano messo in discussione precedenti documenti di bilancio.

A risorse certe, ora, dovrà corrispondere un impegno altrettanto preciso per uscire da una fase di riassetto, che con l’attribuzione degli incarichi è stato compiuto anche a livello istituzionale e politico e non soltanto amministrativo.

Rispetto alla mappa che avevamo anticipato sulle deleghe, c’è stata qualche novità, come l’ambiente a Di Baggio, che indiscrezioni avrebbero visto assegnare a Di Pardo, a cui, invece, vanno tre deleghe pesanti: urbanistica, trasporti e politiche sanitarie.

Per il resto, quanto preventivato è stato rispettato alla lettera.

LE DELEGHE:

Al consigliere regionale Roberto Di Baggio: Politiche delle Risorse Umane, Tutela dell’Ambiente, Istruzione e Formazione Professionale.

Al consigliere regionale Roberto Di Pardo: Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Trasporti e Politiche Sanitarie.

Al consigliere regionale Fabio Cofelice: Turismo e Cultura.

Al consigliere regionale Armandino D’Egidio: Semplificazione dei Procedimenti Amministrativi, Agenda Digitale e Sport.

Alla consigliera regionale Stefania Passarelli: Politiche Sociali, Terzo Settore, Politiche per l’Immigrazione, Politiche per la Famiglia, Politiche giovanili e di parità, Politiche per l’Inclusione.

Al consigliere regionale Massimo Sabusco: Sistema Idrico Integrato e Sistema Idroelettrico.