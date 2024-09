Della Porta (FdI): nomina Fitto in Ue conferma prestigio assunto dall’Italia

TERMOLI. Nel giorno dell'ufficializzazione della nuova Commissione europea, con l'Italia rappresentata da Raffaele Fitto, che sarà vicepresidente, arriva la nota di commento del senatore molisani di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta.

“Esprimo grande soddisfazione per la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della commissione europea con la delega alla Coesione e alle Riforme. È una conferma del prestigio assunto dall’Italia in sede europea e delle competenze riconosciute anche al di fuori dei confini nazionali di Raffaele Fitto. Ci tengo infine a ricordare - come ulteriore motivo di soddisfazione personale per questa nomina - la grande attenzione che Fitto ha sempre rivolto alla Regione Molise”.