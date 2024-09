Deleghe e polemiche, Roberti: «I consiglieri regionali di minoranza stiano sereni»

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, chiarisce alcuni aspetti sollevati dalla minoranza nelle ultime ore.

In primis, il presidente Roberti ribadisce come la riorganizzazione delle deleghe, assegnate ad alcuni consiglieri regionali, trovi il fondamento, come avviene anche in altre Regioni, in una prassi consolidata di prevedere questa possibilità giustificata dal ridotto numero di assessori previsti rispetto alle tante materie su cui lavorare.

Un supporto al lavoro della Giunta, in modo da rimodulare l’operatività, al fine di velocizzare e rendere più efficiente ed efficace l’attività della maggioranza, per raggiungere gli obiettivi prefissati e che si attendono i molisani.

Nel vicino Abruzzo, ad esempio, in Commissione Vigilanza, lo scorso mese di luglio, la minoranza aveva chiesto spiegazioni sulla figura del consigliere delegato e, nel corso della stessa, era emerso il suggerimento di modificare lo Statuto, al fine di prevedere un maggior numero di Sottosegretari, a cui attribuire le deleghe a supporto dell’esecutivo regionale.

La figura del consigliere delegato, in Molise, inoltre, fu utilizzata anche dal centrosinistra nella legislatura 2013 – 2018, quando a sei degli allora consiglieri regionali furono attribuite le deleghe in materia di Protezione Civile e Ricostruzione, Turismo, Politiche giovanili, Famiglia e Pari opportunità, Sport, Cultura e Programmazione.

Per quel che concerne l’assenza in Consiglio regionale nel corso dell’assise di mercoledì 18 settembre 2024, invece, il presidente Francesco Roberti è stato trattenuto a Roma da alcuni impegni istituzionali, che hanno fatto seguito agli incontri del giorno precedente, relativi alla risoluzione di alcune tra le più importanti problematiche della Regione Molise, a cui si sta lavorando.

Tra le altre cose, non era previsto nell'ordine del giorno nessun argomento riferito alla Gigafactory, rispetto al quale, oltre ad aver diramato una nota stampa subito dopo l'incontro al Ministero, sarà mia premura riferire ogni altra informazione nel corso del prossimo Consiglio regionale, anche in previsione del nuovo incontro, in programma a ottobre, così come anticipato dal Ministro Urso, finalizzato a conoscere il piano industriale di Stellantis per gli stabilimenti italiani.

«I consiglieri regionali di minoranza stiano sereni, perché mai mi sono sottratto né mai mi sottrarrò ad alcun confronto, soprattutto nei confronti di chi non è stato capace di salvaguardare le filiere avicola e bieticola, pur avendo tutte le possibilità per farlo, compreso il Governo nazionale amico», conclude Roberti.