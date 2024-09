«Dov’era il Presidente Roberti? Chiediamo chiarezza sui reali motivi della sua assenza»

CAMPOBASSO. I consiglieri di opposizione del centrosinistra in Consiglio Regionale chiedono spiegazioni chiare e trasparenti sull’assenza del Presidente della Giunta Regionale, Francesco Roberti, durante la seduta del Consiglio Regionale di ieri. In quella seduta, sono stati trattati temi di grande rilevanza per il futuro del Molise, in particolare all’indomani delle preoccupanti notizie emerse dal tavolo sulla Gigafactory di Termoli convocato al Mimit.

Durante la discussione, alcuni esponenti della maggioranza di centrodestra hanno giustificato l'assenza del Presidente Roberti dichiarando che fosse impegnato a Roma per una seduta della Conferenza delle Regioni. Tuttavia, è emerso che tale riunione è stata effettivamente convocata solo per oggi, giovedì 19 settembre, alle ore 13.30, come confermato dal sito ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Le uniche notizie concrete che si hanno sulla presenza del Presidente a Roma riguardano la sua partecipazione, riportata da diversi media locali, a un evento di Acea tenutosi nella serata di martedì 17 settembre. Non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali che potessero giustificare l’assenza del Presidente dal Consiglio nella giornata di ieri, mercoledì 18 settembre.

«Volendo credere alla buona fede di quanto ci è stato riferito dai consiglieri di maggioranza – affermano i consiglieri di opposizione del centrosinistra – abbiamo ipotizzato che il Presidente Roberti fosse a Roma per partecipare ieri a un importante evento nazionale di Confindustria. Tuttavia, anche a quell’incontro il Presidente non era presente. A questo punto, ci sentiamo in dovere di chiedere, senza alcun intento polemico ma nel rispetto della necessaria trasparenza, quali siano stati i reali motivi della sua assenza e perché non abbia ritenuto opportuno confrontarsi con il Consiglio Regionale in un momento così delicato per le sorti di tante famiglie e lavoratori molisani.

L’assenza del Presidente Roberti, giustificata da motivi che si sono rivelati confusi o imprecisi, – aggiungono i consiglieri di opposizione del centrosinistra – solleva interrogativi sulla reale volontà del Presidente di affrontare le questioni cruciali che riguardano il nostro territorio. Di fronte a dichiarazioni contraddittorie e alla mancanza di chiarezza, chiediamo che vengano fornite spiegazioni convincenti su quanto accaduto, a tutela del Consiglio e del diritto dei molisani di essere rappresentati in modo trasparente e responsabile».

Roberto Gravina, Andrea Greco, Angelo Primiani, Vittorio Facciolla, Micaela Fanelli, Alessandra Salvatore, Massimo Romano.