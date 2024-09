«Difendere i confini non è reato», domenica la Lega in piazza Monumento

TERMOLI. Un fine settimana dedicato alla mobilitazione pro Salvini in Molise, da parte dei militanti, dirigenti ed eletti della Lega. «Difendere i confini non è reato», il messaggio che viene diffuso in queste ore, legato anche alla campagna di tesseramento alla Lega, accompagnato dall'hashtag #Io sto con Salvini.

Primo incontro domani, sabato 21 settembre, dalle ore 10:30 alle ore 13, a Venafro in Piazza Salvo D'Acquisto, e domenica 22 settembre dalle ore 17 alle ore 20:30 a Termoli in Piazza Monumento, angolo Via XX Settembre, per il tesseramento.

La Lega rinnova anche in Molise, e a Termoli, dunque, la battaglia politica dopo la richiesta di condanna a 6 anni del vicepremier e capo del partito, per la vicenda Open Arms.