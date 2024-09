Il circolo dem apre la campagna di tesseramento

TERMOLI. "Casa per casa. Strada per strada", le ultime parole pronunciate dal segretario Enrico Berlinguer nel corso di un comizio a Padova. Il Partito democratico ha scelto questa frase come claim per la campagna tesseramenti 2024.

"Aprire il partito, renderlo più accogliente. Invitare a iscriversi. Senza timore di avviare anche una riflessione sull’organizzazione del partito, senza timore di renderlo più aperto, più accogliente", ha detto la segretaria nazionale Elly Schlein.

«Invitiamo i cittadini, simpatizzanti e militanti che vogliono sottoscrivere per la prima volta la tessera, un gesto fondamentale per rafforzare la partecipazione e l’impegno politico in un momento cruciale per il nostro Paese, giovedì 26 e venerdì 27 settembre, dalle 18 alle 20, presso "La Vida" a Termoli», il messaggio di Antonio Giuditta, commissario dem del circolo adriatico.