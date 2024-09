Dl Semplificazione, Della Porta (FdI): «Obiettivo è ridurre la burocrazia»

ROMA. “La burocrazia, come è ben noto, rallenta i processi produttivi e la macchina amministrativa nel suo complesso.

Con il decreto legge Semplificazioni, del quale sono stato nominato relatore, il governo Meloni intende semplificare la vita a imprese e famiglie, agendo in svariati settori: procedure di interscambio pallet, modifiche al codice della navigazione per le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo dei lavoratori marittimi, interventi in materia urbanistica, servizi erogabili dalle farmacie, semplificazione delle procedure per la cessazione della qualifica di rifiuto accidentalmente pescato in mare, e tanto altro. L’obiettivo è ridurre la burocrazia favorendo così l’iniziativa economica”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.