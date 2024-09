Slitta a metà novembre il congresso del Pd, Giuditta: «Obiettivo è ritrovare l'unità nel circolo»

TERMOLI. Per conoscere chi sarà il nuovo segretario del circolo Pd di Termoli occorrerà attendere almeno fino alla metà di novembre.

Archiviata l'opzione della data del 27 ottobre quale quella utile per celebrare l'assemblea congressuale, alla luce di quanto emerso nella direzione regionale di lunedì scorso, convocata dal segretario regionale Ovidio Bontempo, che doveva varare ufficialmente il percorso elettorale interno ai dem.

Come segnalato, velleità di candidatura per andare a ricoprire il ruolo rimasto vacante dalla tarda primavera del 2023, nelle more delle elezioni regionali, ci sono lo stesso commissario Antonio Giuditta, che ha traghettato sin qui il circolo in questa difficile fase, compresa quella delle elezioni amministrative, Sergio Sorella e Simone Coscia.

La riunione di due giorni fa ha messo in rilievo l'esigenza di approvare un nuovo regolamento, per questo i tempi si allungheranno, non c'è solo il circolo di Termoli a essere interessato; una bozza è stata già approntata e tornerà in direzione regionale Pd per la definitiva approvazione, con le tappe per il tesseramento utile a partecipare alle assemblee e le possibilità di candidarsi.

Per questo, verosimile sarebbe la data del 17 novembre per l'assemblea di circolo a Termoli, ma resta sempre nell'alveo dell'ufficiosità.

Un aspetto politico interessante, invece, è quello che ha visto la direzione spingere sull'unitarietà nei territori, da qui la scelta di seguire precisi binari verso l'elezione dei segretari di circolo, l'obiettivo è quello di giungere a una riunificazione delle varie componenti.

Ci si riuscirà anche a Termoli? Il commissario Giuditta, che nell'ipotesi di candidature quali Sorella e Coscia si metterebbe personalmente in gioco, ha riferito che qualora si giungesse a una indicazione unitaria farebbe un passo indietro, perché avrebbe raggiunto lo scopo della gestione commissariale.

Forma e sostanza, dunque, nel percorso di ricostituzione degli organismi del Partito democratico a Termoli.