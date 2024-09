Guglionesi futura: «Il prossimo sindaco non va scelto fra quattro mura»

GUGLIONESI. «La nostra comunità ha bisogno di un profondo rinnovamento delle sue classi dirigenti, una riossigenazione del tessuto politico locale, un cambiamento profondo, che vada oltre il proprio egoismo politico». Inizia così la lettera alla comunità di Guglionesi, da parte di un nuovo gruppo civico, "Guglionesi futura".

«È tempo di una classe dirigente giovane e competente, distante anni luce dalle logiche che fino ad oggi hanno guidato la politica locale- continua il gruppo civico- Urge un cambio reale e generazionale, la nostra comunità non può continuare ad essere legata a logiche politiche, che hanno portato ad un fallimento della nostra comunità, ma allo stesso tempo ad un fallimento di una classe dirigente che per oltre un quarto di secolo ha è si è proposta come alternativa (destra e sinistra), senza avere alcun tipo di Visione di sviluppo della nostra comunità, anzi hanno disgregato una comunità, portando avanti logiche lontane anni luce da ciò che era utile alla comunità di Guglionesi. Urge un vero e proprio cambio di visione.

Una politica attenta è in grado di capire e comprendere che forse è arrivato il momento di lasciare il passo alle nuove generazioni, e non continuare a proporre i soliti nomi che dal 1996 si propongono e ripropongono, puntualmente in ogni tornata elettorale (sia a destra che a sinistra), è che ancora una volta oggi si fanno promotori di cambiamento. Un cambiamento che realmente non è mai esistito, mai si è realizzato e che oggi è sotto gli occhi di tutti noi, comuni mortali.

Il futuro di questo paese, cari politici locali è nelle mani delle nuove generazioni e il rinnovamento in questa fase è d'obbligo, non potete continuare a perseverare strade ormai chiuse e sbarrate, è il tempo del cambiamento.

Auspichiamo che la politica locale, fatta di partiti che dovrebbero avere il buon senso, visto che a tutti i livelli propongono un rinnovamento generazionale e delle associazioni politiche presenti, che una mano sulla coscienza almeno questa volta siano in grado di metterla e di far fare al loro "vecchio" che avanza non uno, ma mille passi indietro.

Da parte nostra come liberi cittadini nei prossimi mesi lanceremo un sondaggio, appello per individuare i giovani che hanno capacità e visione per la nostra comunità.

Sottolineano, e ci teniamo a farlo che anche la classe dirigente locale, quando si è proposta come alternativa erano giovani e senza esperienza e hanno gestito il Comune e la nostra comunità per oltre un quarto di secolo.

Auspichiamo che la politica locale e soprattutto i partiti abbiano il buon senso di promuovere, un vero e proprio rinnovamento, e di mettere fine alle proposte di essere alternativa di chi ha amministrato per 10,20,30 anni. E speriamo che questa volta la politica locale abbia almeno il coraggio di non scegliere dentro quattro mura il candidato Sindaco, speriamo che questa volta ascoltino il nostro appello».