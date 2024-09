"Difendere i confini non è reato", la Lega torna col gazebo in piazza Monumento

TERMOLI. Tra i 700 gazebo organizzati dalla Lega tra ieri e oggi ce ne sono anche tre in Molise, due sono stati allestiti ieri, in mattinata a Isernia e nel pomeriggio a Campobasso; il terzo sarà organizzato oggi a Termoli, in piazza Monumento, a distanza di 7 giorni dal precedente (che seguì il primo aperto sul suolo molisano, a Venafro, di sabato 21 settembre), dalle 17 alle 20.

Dalla Lega fanno sapere che è un dato sopra le previsioni e che porta a oltre 1.200 i banchetti del partito tra lo scorso weekend e questo. L'obiettivo è esprimere solidarietà a Matteo Salvini dopo la richiesta di condanna a sei anni nel processo Open Arms: a sostegno del leader sono già state raccolte oltre 30mila firme ai gazebo a cui se ne aggiungono più di 20mila online. La Lega conta di sfondare quota 100mila. Migliaia anche i nuovi tesserati.

Stasera sarà possibile tracciare un bilancio aggiornato. Procede a pieno ritmo anche la macchina organizzativa in vista di Pontida, domenica 6 ottobre: sono attese delegazioni dall'estero.

Nel gazebo di oggi pomeriggio, saranno presenti l'assessore regionale e commissario in Molise Michele Marone e i rappresentati istituzionali eletti al Comune di Termoli, oltre a dirigenti, attivisti e militanti.