Guglionesi futura: «Lasciamo ad altri il toto-nomi, noi vogliamo solo un cambio generazionale»

GUGLIONESI. Hanno destato curiosità, chiacchiericci in giro per Guglionesi, dopo un intervento sulla politica locale del paese.

Per questo motivo hanno deciso di chiarire dei punti, facendo delle precisazioni sul loro conto.

Si definiscono un gruppo civico, fatto di persone che vivono quotidianamente a Guglionesi, che lavorano, che hanno attività, oltre a molti giovani che lavorano nei centri limitrofi ed in Abruzzo e tornano a Guglionesi solo per dormire, “perché la politica solo questo ha fatto in questi anni, distruggere” chiosano nella loro presentazione.

«Ci vediamo costretti a fare delle precisazioni, soprattutto dopo aver letto sui social e ascoltato voci quasi farneticanti sul nostro conto.

Precisiamo che siamo un gruppo di giovani e meno giovani, che è lontano anni luce dalle dinamiche politiche, che non siamo vicini a nessun gruppo di politica locale, né a nessun partito. chiarito questo, specifichiamo che la lettura di ciò che abbiamo scritto, da parte di chi oggi è impegnato nel trovare soluzioni, per proporsi alle prossime comunali è al quanto superficiale ed è la dimostrazione di ciò che ogni giorno, ogni cittadino di guglionesi esprime.

Precisiamo inoltre che non crediamo in nessuno dei gruppi presenti in questo momento nello scenario politico guglionesani, né in quelle pseudo associazioni politiche, che nascono solo per creare qualcosa che si riconduce ad una politica, falsa e priva di valori e principi, ideali e morale ed idee che dovrebbero trascinare il nostro comune in una vera e propria ristrutturazione totale, oltre che rinascita.

Premesso questo chiediamo alle menti illuminate della politica locale che propongono soluzioni senza alcun senso a questo paese, ed idee frutto probabilmente di una non cultura politica, come fanno a dire e scrivere che a Guglionesi serve una sola lista? a creare solo benefit per qualcuno? benefit che troppe volte è stato esclusivamente per gli amici degli amici.

Chiediamo, quindi, ai partiti politici di mettere al centro la vera politica e non quella di cui alcuni si fanno promotori. Chiediamo anche ai partiti di alzare un po' il livello politico di questo paese, visto che si è abbassato totalmente. Personalmente noi crediamo nei partiti, non crediamo però in quelle persone che oggi, anche militando in un partito, non ne condividono il percorso e fanno altri percorsi. Vogliamo ricordare che oggi Guglionesi si trova non solo commissariata grazie alla classe politica locale, che al posto di guardare al bene del paese ripetuto come un mantra nella scorsa tornata elettorale, hanno buttato nel baratro Guglionesi e non ci riferiamo solo a tutta alla maggioranza, ma anche a tutta la minoranza che è stata complice di tutto questo. Quindi è evidente che il cambio generazionale è urgente perché la classe politica che ha avuto a mo' di eredità le chiavi di Guglionesi per decenni è oltre un quarto di secolo ha fallito.

Vi chiediamo da cittadini liberi di smetterla di proporre i soliti nomi per le vostre candidature, almeno abbiate un po' di buon sesso, nel comprendere che è arrivato il momento di cedere il passo alle nuove generazioni, e soprattutto ricordate che nessuno vi ha lasciato in eredità il comune di Guglionesi. Vi salutiamo e vi lasciamo ancora per un po' a lavorare di fantasia su chi siamo e chi non siamo, i contenuti dei nostri comunicati lì lasciamo a chi sa fare politica».