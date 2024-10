«Revocare subito la nomina del direttore generale della FinMolise»

CAMPOBASSO. Prosegue la battaglia politica di Massimo Romano, consigliere regionale di Costruire Democrazia, sulle nomine alla FinMolise.

L'esponente di opposizione ha trasmesso una mozione consiliare per la revoca immediata della delibera di giunta di nomina del direttore generale di Finmolise spa.

«La società finanziaria regionale deve essere messa in condizione di operare nel modo più efficiente ed economico e in modo tale da perseguire al meglio i fini statutari per i quali è stata costituita. Viceversa, decisioni politiche raffazzonate e di dubbia legittimità possono comprometterne in radice l’attività istituzionale, rischiando che la nomina del Direttore, ove illegittima e nulla, travolga anche gli atti da questi posti in essere, producendo danni incalcolabili all’economia regionale. Per queste ragioni ho chiesto l’annullamento immediato del provvedimento, anche perché pare che la suddetta nomina sia stata già resa operativa e ratificata prim’ancora che la delibera di giunta di indirizzo fosse pubblicata e dunque allorquando la stessa era addirittura inefficace. In breve, non vorrei che il metodo “sotto-sottosegretario”, ossia la rincorsa forsennata di alcuni a soddisfare ambizioni più o meno legittime di potere, diventi, in Molise, la regola e si sia poi costretti a delle rovinose retromarce per ripristinare l’ordine logico e ragionevole delle cose».