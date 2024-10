L'azione del Governo Meloni al centro della festa del tesseramento di Fratelli d'Italia

Festa del tesseramento di Fratelli d'Italia: intervista a Costanzo Della Porta

TERMOLI. Gazebo a tinte tricolori quello di ieri sera in piazza Monumento, col simbolo di Fratelli d'Italia e anche la componente di Gioventù nazionale, per la festa del tesseramento del partito che esprime il premier Giorgia Meloni.





Non a caso, diffusi proprio volantini con l'impronta dell'azione di governo portata avanti nei primi due anni dalla maggioranza di centrodestra.





Presenti il responsabile organizzativo Luciano Paduano, che ha curato l'allestimento, assieme al coordinamento cittadino, con Maurizio Pangia, ma non sono mancati consiglieri comunali, come il presidente dell'assise civica, Annibale Ciarniello, Marco Verini e l'assessore Paola Cecchi, almeno nel frangente in cui abbiamo seguito la manifestazione.





Iniziativa a cui hanno assicurato anche la loro presenza Quintino Pallante, presidente del Consiglio regionale, e il senatore Costanzo Della Porta.





Si è fatto vedere anche Antonio Di Brino, che resta come dirigente di partito, anche al di fuori del novero istituzionale e il presidente della Finmolise, Leo Antonacci.





Da quanto hanno riferito i promotori, diversi i giovani che si sono avvicinati per proporre il loro tesseramento, così come sono state rinnovate iscrizioni già attive.