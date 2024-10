Le sfide del mandato amministrativo sul green deal e il tessuto socio-economico a Termoli

TERMOLI. D’interesse lo spaccato che il sindaco Nico Balice ha offerto come relazione di inizio mandato – per il quinquennio 2024-2029 - offrendo un’analisi di contesto, oltre che specifica per singoli settori di appartenenza.

«Il contesto esterno è caratterizzato da una convergenza di alcuni aspetti che caratterizzano il ruolo politico quale centro di grande rilevanza sia a livello locale che quale promotore di istanze ai livelli regionale e nazionale, l’amministrazione è chiamata a rispondere al cambiamento derivato dal green deal europeo.

Tale cambiamento ha indotto il maggiore gruppo industriale gravitante sul territorio (Stellantis) a rivedere i propri piani strategici di produzione verso la costruzione della cosiddetta Gigafactory. Tale processo ha trovato nell’ultimo semestre un rallentamento che va affrontato e risolto anche per i riflessi che questo comporta per il tessuto industriale del Territorio sia in termini di occupazione primaria che di indotto.

A questo si aggiunga la crisi di un’altra realtà importante, quale la Vibac, che è necessario accompagnare con strumenti di concertazione con il supporto degli organi di componimento delle crisi presso il Ministero delle Attività Produttive. Non di meno occorre tenere conto delle istanze degli operatori balneari in un settore, quello del Turismo che occorre preservare e rilanciare. Termoli occorre che rilanci il suo ruolo di attrattore del turismo per l’intera regione che muovendo dalla costa consenta di sviluppare il turismo lento della montagna al pari di regioni quali il Veneto.

Il ruolo del comune di Termoli non può essere di risoluzione delle problematiche ma occorre che venga garantito il dialogo istituzionale volto a trovare soluzioni condivise. Il contesto interno vede l’amministrazione comunale e il gruppo di lavoro dei dipendenti orientato a fornire gli strumenti utili al programma elettorale e alle linee strategiche presentate al Consiglio Comunale.

Dal vertice ai singoli dipendenti che da nuovi occupati sono diventati le future risorse dell’ente con il quale fare squadra per intraprendere attraverso una strategia comune il percorso delineato nel programma.

Occorre fare rete da subito per intercettare le istanze del contesto esterno e operare il cambiamento atteso. È importante continuare sulla strada tracciata dalla precedente amministrazione per portare a termine le singole progettualità tra le quali spiccano i progetti Pnrr.

Ma occorre anche rilanciare l’azione programmatica per intercettare i nuovi fondi garantiti dai Piani di sviluppo regionali. Un ruolo centrale lo dovrà svolgere, per il contesto sociale, l’Ambito in sinergia con la struttura deputata ai servizi sociali perché la vera sfida è l’integrazione delle politiche sociali territoriali. Occorre che siano valorizzati istituti meritevoli di sostegno dei bisogni dei minori e delle famiglie in difficoltà. L’affido in primis con la costruzione di una struttura dedicata che garantisca, insieme agli altri attori istituzionali, la crescita dei minori in famiglie di supporto e di aiuto alla famiglia d’origine. Ma occorre continuare a sostenere le politiche già in atto sulla scia di quanto già fatto negli ultimi 5 anni.

Lo sviluppo urbano sostenibile passa attraverso scelte che guardino al territorio in un’ottica di relazioni interconnesse. Occorre sviluppare spazi urbani di relazione umana, con una particolare attenzione alle fasce più deboli, famiglie e anziani. In questo il ruolo centrale è dato dal piano regolatore urbano che occorre venga definito entro i primi due anni di mandato al fine di avere una visione di insieme che garantisca uno sviluppo armonico senza tralasciare le istanze dell’edilizia privata sulla linea tracciata dal Piano».