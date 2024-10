«In Molise si rinuncia alle cure perché il sistema sanitario non funziona»

TERMOLI. Più famiglie che rinunciano alle cure nel 2023, questo ha messo in rilievo il rapporto Gimbe. A commentare una tendenza ovviamente negativa, è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco.

«Mentre scrivo questo post, mentre leggete queste parole, ci sono molisani che rinunciano alle cure. Molisani che muoiono perché non trovano le risposte che cercano nel nostro sistema sanitario pubblico, perché non possono permettersi di pagare centinaia, migliaia di euro per rivolgersi al privato.

È di questi argomenti che dovrebbe occuparsi il Consiglio regionale. Non oggi. Non domani. Doveva farlo già ieri, e dovrebbe farlo tutti i giorni.

Forse una cosa non è chiara a chi ricopre ruoli di vertice in sanità: se non si interviene subito, il numero di persone che decidono di disdire visite ed esami è destinato ad aumentare.

Sono tre le soluzioni non più rinviabili, soluzioni che abbiamo portato in Consiglio come primo atto di questa legislatura:

• i privati accreditati devono entrare nel Centro unico di prenotazione;

• bisogna garantire i cosiddetti percorsi di tutela, quelle misure che consentono ai cittadini di ottenere dei rimborsi quando devono rivolgersi al privato per effettuare una visita nei tempi previsti dalla prescrizione medica;

• l’agenda delle prenotazioni deve essere trasparente e accessibile.

Il Governo nazionale ha dato indicazioni chiare alle Regioni in merito all’abbattimento delle liste d’attesa, indicazioni che passano proprio per questi tre argomenti. Lo ha fatto con un decreto dello scorso luglio, che le Regioni dovevano recepire entro 60 giorni.

La struttura commissariale ha recepito solo formalmente quelle disposizioni che restano però sostanzialmente disattese, come restano ignorate dalla politica regionale, con il presidente Roberti che continua a “latitare” anche di fronte a precisi impegni assunti in Aula.

Su questi temi scriveremo una missiva ai Ministeri dell’Economia e della Salute, ai componenti del tavolo tecnico e chiederemo un’audizione dei commissari, che devono garantire l’applicazione della normativa nazionale.

Vi invito a fare una riflessione: come mai, anche se è il Governo “amico” a chiedere di recepire quelle soluzioni per l’abbattimento delle liste d’attesa, in Molise si continua a perdere tempo? Stavolta non ci sono davvero più scuse. Ora basta: se ci sono degli obblighi di legge, devono valere anche per il Molise. Perché non è vero che qui "la legge non esiste", come disse qualcuno».