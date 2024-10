La questione Stellantis sul palco azzurro di Perugia, Balice: «Siamo al fianco dei lavoratori»

TERMOLI. Il senatore Maurizio Gasparri, che lo supportò in campagna elettorale, alle ultime amministrative, ha lanciato oggi l’intervento del sindaco di Termoli, Nico Balice, alla conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia, in corso di svolgimento in Umbria, a Perugia.

Discorso di un paio di minuti, che però non è stato scevro da un simpatico siparietto, dove ribadisce, ricordandolo, la staffetta con l’attuale governatore Francesco Roberti.

«Insieme al mio sindaco Francesco Roberti abbiamo fatto un percorso di 5 anni e lui mi ha avviato a condividere quei principi che tutt'ora è necessario applicare sul nostro territorio, a dare quel forte senso di comunità, in questo momento storico per ciò che sta accadendo con Stellantis.

Abbiamo bisogno di questo forte senso di comunità perché la crisi che sta vivendo l'industria che porta più occupazione ci invita a stare vicino ai lavoratori, a prescindere dal colore politico».