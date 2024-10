Passato, presente e futuro: la politica riparte dalla memoria storica con Girolamo La Penna

Corso di formazione politica e tributo a Girolamo La Penna: intervista ad Antonio D'Aimmo

TERMOLI. A dieci mesi dalla costituzione dell'associazione "Girolamo La Penna", nata per celebrare il centenario della nascita di uno dei protagonisti del secondo dopoguerra molisano, figura cardine per lo sviluppo del nostro territorio (nacque il 15 giugno scorso), si darà il via venerdì prossimo al programma che potrà diventare in seguito itinerante.

Il 18 ottobre sarà scoperto e inaugurato il busto posto all'ingresso di via Federico di Svevia, prima del Belvedere dei fotografi, con cui la città gli renderà omaggio.

Oggi, l'unico tributo per l'ex deputato e sindaco è l'intitolazione del parco comunale. Ci saranno numerosi contributi, nel corso dell'incontro celebrativo che poi si terrà in sala consiliare, affinché la memoria e le opere del parlamentare termolese siano adeguatamente ridestate alla memoria di tutti.

La presentazione dell'evento, che vede culminare il percorso partito nel dicembre 2023, ma che ne segnerà anche un nuovo inizio, è avvenuta stamani, alla sala Ecclesia Mater della diocesi di Termoli-Larino, in piazza Sant'Antonio.





Presenti il presidente dell'associazione, Nicola Felice, il suo vice, Antonio D'Aimmo e il tesoriere Francesco Fusco. Il Comune di Termoli è stato rappresentato dal vice sindaco, Michele Barile.

Occasione colta anche per lanciare la terza edizione del corso di formazione politica, che ora viene gestito dall'associazione lapenniana e non più dal comitato San Timoteo, passaggio di consegne in realtà anche opportuno, vista la matrice distinta delle relative mission. Cambierà anche la location, i quindici incontri si organizzeranno all'auditorium comunale di via Elba e ciò permetterà a questo corso gratuito di poter avere anche una platea di iscritti più ampia. Corso che garantirà crediti formativi sia per l'Ordine dei giornalisti - in conferenza stampa il presidente Enzo Cimino - che a quello degli Avvocati, sempre sotto la direzione del professor Giovanni Di Giandomenico, oggi assente.





Venerdì prossimo, dopo l’inaugurazione del busto in bronzo, alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, è previsto un incontro al quale interverranno rappresentanti istituzionali di Comune e Regione Molise e diversi relatori quali Giovanni Di Giandomenico, presidente emerito della Regione Molise, Enrico Santoro, presidente emerito regione Molise, Giovanni Notaro, segretario regionale Cisl Abruzzo e Molise, Remo Di Giandomenico, ex parlamentare, Giuseppe Astore, ex senatore e l’ex consigliere regionale Francesco Mancini.

Le conclusioni saranno invece di Giuseppe Gargani, presidente dell’associazione ex parlamentari Giuseppe Gargani e di Stefano Leone.

“Il Comune di Termoli – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Barile – ha accolto di buon grado questa iniziativa per i grandi valori che l’onorevole Girolamo La Penna ha dimostrato nel corso degli anni lavorando non solo per Termoli ma bensì per tutto il Molise. Verrà posto un busto in suo ricordo all’ingresso del borgo antico e sarà un segno tangibile dell’azione politica svolta da La Penna”.





Nel corso della conferenza stampa è stato presentato anche il corso di formazione politica promosso dall’associazione “Girolamo La Penna” in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Molise che si svolgerà in quindici lezioni dal prossimo 25 ottobre al 28 febbraio 2025 presso l’auditorium comunale di Via Elba.