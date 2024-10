"Mi aiuti a ricordare...", il consigliere regionale Facciolla risponde al sindaco Di Pardo

BASSO MOLISE. "Mi aiuti a ricordare...", il consigliere regionale Facciolla risponde al sindaco Di Pardo.

Dopo l'accusa da parte del sindaco di Petacciato Antonio Di Pardo non tarda ad arrivare la risposta del consigliere regionale Vittorino Facciolla che, in poche ma intense righe, riassume solo una parte delle tante iniziative e attività destinate al Comune di Petacciato, al Basso Molise ed all'Intera Regione durante il corso del suo mandato da assessore regionale.

«Evidentemente il sindaco Antonio Di Pardo va aiutato a ricordare, ma d'altronde lo capisco, io ero sindaco già a 37 anni, lui ricopre il suo primo mandato a 73 e in quanto a memoria non si tratta solo di inversione di cifre - dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Facciolla. -

A lui che non rammenta nemmeno quello che ha dichiarato nel corso del Consiglio dell'Unione dei Comuni di 15 giorni fa, ovvero che 'l'autonomia differenziata è una manna dal cielo', è doveroso ricordare tutti i finanziamenti che ha avuto il suo Comune, quello di Petacciato, nel periodo del mio mandato quale vice presidente della Giunta Regionale, elencandogliene brevemente solo alcuni:

- Finanziamento di 41 milioni di euro per la frana (a proposito, il sindaco ci dicesse a che punto è l'opera?);

- Finanziamento per raccolta differenziata porta a porta (passata in regione Molise dal 6% ad oltre il 50%);

- Pulizia completa della pineta;

- Finanziamento per la riattazione di tre strade interpoderali;

- Finanziamento per l'acquisto di un mezzo meccanico per il movimento terra;

- Finanziamento per l'impiantistica sportiva;

E se vogliamo parlare di sviluppo industriale ricordo ad Antonio Di Pardo che le ultime Aia (autorizzazioni integrate ambientali) rilasciate dalla Regione Molise risalgono al periodo in cui ero assessore all'Ambiente e venivano rilasciate in sei mesi e risalgono al mio mandato da assessore regionale anche le approvazioni dei Piani Regionali della tutela dell'Acqua, dell'Aria, dei Nitrati, Energetico e dei Rifiuti, piani tutti funzionali anche allo sviluppo industriale e oggi inspiegabilmente scaduti e neppure aggiornati.

Ed inoltre, in ambito sanitario, con l'approvazione del Pos 2015/2018 si sono conservate tutte le specialistiche a Termoli, cosa che non è accaduto per i programmi successivi.

Ma capisco che la memoria, ad una certa età va aiutata e quindi, per questo, ogni qualvolta il sindaco avrà bisogno di una rinfrescata io ci sarò e mi troverà sempre dalla stessa parte politica, nella quale, spero, in ogni caso, voglia tornare anche lui, dopo questa puntatina a destra».