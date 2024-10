Verso le amministrative, il manifesto di "Progetto Comune per Guglionesi"

GUGLIONESI. Si anima sempre di più il clima pre-elettorale, a Guglionesi.

Diffuso da "Progetto Comune per Guglionesi" un manifesto per un nuovo impegno sociale, politico e culturale.

«E’ caratteristica dell’epoca contemporanea una sempre più crescente disaffezione nei confronti della politica, conseguenza della convinzione, ricorrente, che “tanto i politici, di qualsivoglia connotazione, sono tutti uguali”, incollati alle poltrone del potere e avidi dei benefici che ne conseguono, dimentichi delle promesse elettorali e poco o niente interessati ai bisogni reali dei comuni cittadini!

Anche la nostra Comunità è di frequente portata a disinteressarsi dell’azione politica, nel suo concetto più ampio di attività volta a regolamentare la vita di tutti noi cittadini, come singoli e come collettività, e quindi in campo sociale, economico, culturale. Tale dato di fatto è da ritenere scaturisca e sia corroborato dagli esempi – non sempre edificanti e spesso di poco costrutto - offertici negli ultimi quindici anni dagli Amministratori che si sono succeduti nella gestione della cosa pubblica!

La disaffezione alla cultura, al sociale ed in particolare alla politica, ha portato a sua volta a dare una sorta di delega elettorale “in bianco” a poche persone, quasi sempre le stesse, dai più ritenute come leaders carismatici ai quali - in buona fede o per tornaconto – si è demandata la gestione del cosiddetto bene comune. In tal modo si è omesso di svolgere “cittadinanza attiva”, di esercitare il controllo sulla nostra vita quotidiana in quanto utenti dei servizi pubblici ed individuali, capaci in tal modo di influenzare le decisioni degli organi di governo affinché esse siano rispondenti alle concrete necessità del nostro Paese e di noi cittadini!

Oppure si è cercata “la politica nel luogo sbagliato, nei concetti sbagliati, ai piani sbagliati, nelle pagine sbagliate dei quotidiani”, piuttosto che trovarla nel fatto che “i cittadini esercitano concretamente i loro diritti, riempiendoli della vita per la quale ritengono che valga la pena di lottare”, come ha sostenuto Giovanni Moro, richiamando il sociologo tedesco Ulrich Beck, nell’articolo “Che cos'è la cittadinanza attiva”, pubblicato sulla rivista di cultura e politica “il Mulino” del 27 febbraio 2019!

Al fine di cercare di arginare tale pernicioso dato di fatto abbiamo ritenuto opportuno dare vita all’associazione “Progetto Comune per Guglionesi” - la cui costituzione è attualmente in fase di formalizzazione - ispirata ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune, della solidarietà, della giustizia sociale, dell'uguaglianza nei diritti, della trasparenza e della legalità, della pace e della nonviolenza. Altresì è per noi imprescindibile il richiamo ai principi fondanti della nostra Costituzione repubblicana e delle Convenzioni internazionali finalizzate a tutelare i diritti dell’infanzia e dei più deboli.

L’Associazione, caratterizzata dalla indipendenza e autonomia rispetto ai partiti e gruppi politici e confessionali, attraverso la partecipazione attiva dei Soci e di tutti coloro che vorranno condividere questa iniziativa, intende: • dare spazio alle persone, alle loro competenze, ai loro progetti, alle loro critiche; • considerare la politica come “servizio”, in modo tale da porre al primo posto l’interesse della collettività e la partecipazione della persona come punto di forza dell’azione amministrativa; • favorire progetti programmatici che nascano dalle persone e perseguano il benessere del territorio, nonché la cultura civica, intesa come presenza democratica connotata da competenza circa la vita amministrativa della città, attraverso la conoscenza, l’approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi centrali per la qualità della vita della nostra Comunità e del territorio.

“Progetto Comune per Guglionesi” si pone l’obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare - anche in collaborazione con altre Associazioni ed altri organismi, seppur preservando la propria autonomia - iniziative di varia natura quali:

la predisposizione di strumenti utili finalizzati ad una valutazione comune delle priorità sociali con l’obiettivo di proporre ed attuare gli interventi più opportuni per incidere sulle decisioni della Pubblica Amministrazione;

la promozione di liste civiche che partecipino alle elezioni amministrative; • iniziative ricreative; • attività di formazione, programmi di studio e di ricerca, attività formativo-educative, in collaborazione anche con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e altre Associazioni; • attività editoriali e/o di comunicazione sociale;

attività culturali (convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi, seminari, mostre, inchieste, istituzione e gestione di biblioteche, proiezione di film, documentari culturali o altri supporti audiovisivi).

E’ infatti nostro convincimento che, in una comunità sociale di limitate risorse umane ed economiche come la nostra, la collaborazione volta alla ricerca di soluzioni comuni per il soddisfacimento di fondamentali bisogni collettivi possa nascere da una saggia dialettica democratica.

Crediamo infatti che il confronto dialettico, nel rispetto delle diversità dei soggetti sociali che compongono la nostra Comunità, sia in grado di superare sterili contrapposizioni e conflittualità! Riteniamo che tale risultato debba e possa essere raggiunto con metodo al fine individuare “cosa fare” e “come fare”, agendo primieramente su noi stessi, su noi cittadini, facendo chiarezza e sopprimendo il desiderio di affermazione individuale.

Corollario della necessità di fare chiarezza e superare i personalismi è il “metterci in gioco”, noi cittadini, ascoltando gli altri nonostante la loro diversità di opinioni e quindi mettendo da parte pregiudizi e presunzioni, con il rischio di scontrarci con incomprensioni e fraintendimenti, al fine di raggiungere risultati condivisi sicuramente più completi e ottimali.

Il metodo che intendiamo adottare per la auspicabile realizzazione degli obiettivi prefissati consisterà nella individuazione delle problematiche locali, nella proposizione di idee e di possibili soluzioni attuative, promuovendo il confronto, elaborando progetti comuni e condivisi, il tutto con riunioni di gruppo, di quartiere, quindi con incontri pubblici tematici, in modo da creare un consenso generalizzato - da ultimo anche su coloro che saranno i probabili candidati nella prossima tornata elettorale - che, auspicabilmente, sarà esternato in sede di voto.

In tale ottica chiediamo il consenso ed il sostegno di tutti coloro che si sentono accomunati dalla necessità di essere “dentro” i problemi del paese e del territorio e condividono i principi ispiratori che ci animano, affinché l’Associazione, soggetto non istituzionalizzato e quindi indipendente, possa essere un utile strumento attraverso il quale cercare di raggiungere gli obiettivi programmatici enunciati nel presente manifesto!»