Nuova piattaforma e regolamenti da approvare, i congressi dem slittano a fine anno

TERMOLI. Occorrerà attendere la fine del 2024, verosimilmente, per veder celebrati i congressi del Pd, tra quello del circolo di Termoli.

Ieri pomeriggio, a Campobasso, convocata dal segretario Ovidio Bontempo, in riunione l'assemblea regionale, che ha affrontato diversi temi, tra cui quello politico di perseguire una rinnovata unità al suo intento.

Sull'aspetto procedurale, non sarà confermata la previsione di andare a congresso entro metà novembre, poiché la piattaforma di tesseramento online al partito ha subito qualche disagio in via di risoluzione, per cui presto ne sarà varata una nuova. Resta anche il nodo dei regolamenti, chiamati all'approvazione in sede di direzione regionale, probabilmente entro i prossimi 10 giorni.