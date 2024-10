"Noi moderati", Cofelice conferisce gli incarichi di partito

CAMPOBASSO. In Molise continua il capillare lavoro di radicamento sul territorio del Partito ‘Noi Moderati’ che fa capo a Maurizio Lupi e che vede un maggiore rafforzamento della struttura regionale.

A conferma di questo processo il Consigliere regionale e coordinatore Fabio Cofelice, ha conferito i seguenti incarichi di partito: vice coordinatore regionale, dottor Michele D’Alessandro, al quale è stato affidato anche il ruolo di responsabile del gruppo di lavoro per il tesseramento 2025; coordinatori del team Luigi Zappone e Mario Candeloro; componenti: Gianluca Maroncelli, Pietro Montanaro, Francesco Sanginario.

"Un'azione quella di Noi Moderati – questo quanto dichiarato dal coordinatore Fabio Cofelice – improntata ad un grande lavoro di squadra, nella convinzione che agire in maniera sinergica sia la strada giusta per accogliere e dare risposte alle esigenze del territorio. Il nostro gruppo si consolida sempre più per essere in grado di tornare a fare la Politica attiva tra la gente”.