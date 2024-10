Impianti sportivi e politiche giovanili, Roberti: «Col ministro Abodi un incontro proficuo»

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato questa mattina all’evento politico sui due anni del Governo Meloni, al quale, a Campobasso, è intervenuto il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, incontrato da Roberti già lo scorso fine settimana a Bari nel corso del 3° Festival delle Regioni e delle Province Autonome.

“L’incontro col Ministro Andrea Abodi – ha sottolineato il presidente Francesco Roberti – è stato anche occasione per fare il punto della situazione sulla situazione dell’impiantistica sportiva del territorio molisano, rispetto a cui la Regione Molise, nella programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, ha previsto 15 milioni di euro. E un confronto proficuo c’è stato anche sulle politiche giovanili da attuare sul territorio molisano”.

“Non possiamo non ricordare – ha commentato il presidente Francesco Roberti a margine dell’evento – come la Regione Molise abbia ottenuto dal Governo Meloni duecento milioni di euro, una misura che il nostro territorio non ricorda a memoria d’uomo e indispensabile per iniziare a rimettere in sesto i bilanci, secondo quanto stiamo facendo per arrivare alle necessarie parificazioni. Conditio sine qua non per permettere alla Regione Molise di voltare pagine e guardare avanti”.

“Inoltre, col Governo Meloni – ha concluso il presidente Roberti – abbiamo programmato interventi da cantierare in Molise, soprattutto con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021/27, focalizzando la nostra attenzione sulle infrastrutture, con particolare impegno sulla viabilità, per collegare i due tratti autostradali, l’A14 con l’A1, sul trasporto ferroviario molisano”.