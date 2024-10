Pd scende in piazza a Guglionesi per chiedere la riduzione della Tari

GUGLIONESI. «Saremo presenti a Castellara per la raccolta firme, per chiedere la riduzione della Tari nei giorni 1^, 2 e 3 novembre, la mattina dalle ore 10.30 alle ore 13, il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19».

A darne notizia è la segretaria del circolo dem di Guglionesi, Annamaria Becci.

«Come Partito democratico, della sezione di Guglionesi, intendiamo portare avanti le istanze di tutte le famiglie circa l’aumento della tariffa sui rifiuti (Tari), aumento deciso senza alcun giustificato motivo.

L'aumento, pari a circa il 20% rispetto all’anno precedente, colpisce duramente le famiglie e le attività commerciali.

Chiederemo al Commissario prefettizio, con fermezza e come partito, che vengano ridotti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, senza maggiori oneri per i cittadini tutti.

Siamo convinti, che possono essere trovate altre soluzioni per la gestione dei costi dei Rifiuti, senza un ulteriore aggravio di tassa.

Confidiamo nella sensibilità e nel senso di responsabilità della commissaria prefettizia affinché riveda questo aumento e venga incontro alle esigenze delle famiglie già provate dai rincari del costo della vita.

Invitiamo tutti i cittadini a prendere parte alla raccolta firme, per far sentire la voce all'unisono ed essere coesi come Comunità nella richiesta».