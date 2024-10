Staffetta ai vertici della Lega, Salvini sceglie Patriciello quale nuovo coordinatore in Molise

TERMOLI. Vincenzo D’Incecco è il nuovo coordinatore della Lega in Abruzzo, mentre Aldo Patriciello è il nuovo coordinatore della Lega in Molise. Raccolgono il testimone rispettivamente di Luigi D’Eramo e Michele Marone, entrambi impegnati con ruoli istituzionali rilevanti (sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e assessore regionale).

«Grazie a Luigi e Michele e buon lavoro a Vincenzo e Aldo: l’obiettivo è continuare l’impegno degli ultimi anni per rendere la Lega sempre più forte e radicata», commenta Matteo Salvini.

Dall'ex commissario regionale, Michele Marone: «I migliori auguri di buon lavoro all’amico ed onorevole Aldo Patriciello per il nuovo ruolo politico di coordinatore regionale della Lega Molise; sono sicuro che, insieme, continuando l’impegno degli ultimi anni il Partito si radicherà sempre di più sul nostro territorio e nel Centro-Sud; ringrazio inoltre Matteo Salvini per la fiducia accordatami in tutti questi anni».