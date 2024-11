Verso la costituente del M5S, «L'identità pentastellata è in dissoluzione»

PETACCIATO. Il mondo pentastellato sta vivendo un periodo di riorganizzazione, a dir poco. In pochi anni, dal 2018 in avanti, diverse esperienze di coalizione e leadership, passando dal tandem Grillo-Casaleggio a Di Maio e poi Giuseppe Conte. Verso la fase costituente c'è chi ha voluto dire la sua, ma dall'esterno.

Non è più iscritto dallo scorso 21 settembre, ma non smette di picconare il suo ex Movimento 5 Stelle, che a dire di Matteo Fallica «sta attraversando la fase più difficile della sua storia». «La fase costituente, avviata come tentativo di rifondazione, è segnata da conflitti interni, sconfitte elettorali e divisioni di prospettiva che conclamano la “fine di un’era”. Lo scontro tra Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo è un segnale eclatante. Il garante storico accusa l’ex premier di voler trasformare il M5S in un partito tradizionale senz'anima, il partito personale di Conte.

Una delle critiche, che condivido, riguarda il meccanismo stesso della Costituente e l’evidente mancanza di trasparenza, per esempio nella selezione dei 300 "sorteggiati" chiamati a ridisegnare il futuro programmatico e organizzativo del movimento che fu. Chi sono questi cittadini? Come sono stati scelti? Con quali criteri e competenze? La domanda sulla loro rappresentatività è al centro delle perplessità di molti iscritti, che non comprendono chi stia realmente decidendo i temi in discussione e con quali logiche.

Inoltre, persistono incertezze sulla sintesi delle proposte elaborate dai 300 sorteggiati. Chi se ne occupa? Chi formulerà e con quali garanzie i quesiti da sottoporre al voto degli iscritti?

L’intero processo, consigliato da un docente, agevolato da una società privata e garantito da un notaio, tutti di fiducia dell' "avvocato del popolo", appare avvolto da un clima di opacità e anonimato.

È mai possibile, mi domando, che la rifondazione di una forza politica sia affidata a meccanismi di dibattito e decisione così poco trasparenti?

È davvero questa la nuova forma di democrazia?

Non sorprende quindi che Grillo stesso abbia chiesto maggiore chiarezza sul funzionamento della Costituente, sollevando domande - a tutt'oggi inevase - che molti elettori e attivisti considerano legittime.

Questa Costituente, proposta da Conte come decisivo passaggio di trasformazione, sembra più una copertura che un processo autentico di democrazia dal basso.

Venendo alle ragioni di merito, la perdita dei tratti distintivi del M5S ha deluso molti dei suoi sostenitori storici, che vedono in questa trasformazione, per quel che se ne sa, la definitiva deviazione dai principi originari.

La messa in discussione del nome e del simbolo, la rinuncia al limite dei due mandati, l'ostracismo del garante sono segnali inequivocabili: Giuseppe Conte vuole farsi il suo partito.

La speranza di un cambiamento democratico radicale appare ora come un’eco lontana.

Per chi aveva visto nel M5S un elemento di speranza, questa strana Costituente digitale - in un contesto di erosione del consenso e svuotamento della partecipazione - rischia di rappresentare, se non è già, la fine di un sogno».