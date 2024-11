L'invito dem alla Meloni: «Incontri tutti i consiglieri regionali del Molise»

CAMPOBASSO. Politica in movimento, in casa dem. Convocata una conferenza stampa per lunedì 4 novembre 2024, ore 10,30, presso la sala biblioteca del Consiglio regionale del Molise.

«Incontro in relazione alla mozione con cui chiediamo che la presidente Meloni riceva ed ascolti tutti i consiglieri regionali del Molise in merito alle questioni, da cui dipende la sopravvivenza del Molise».

A darne notizia la consigliera regionale Alessandra Salvatore.