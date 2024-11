La raccolta firme contro l'aumento Tari fa boom, oltre 500 le adesioni a Guglionesi

GUGLIONESI. Rispetto al lancio di questa mattina, sono raddoppiate le firme per dire no all'aumento della Tari a Guglionesi, raccolta plasmata dal circolo dem da venerdì scorso a oggi.

«Mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 17 presso il circolo del Partito Democratico di Guglionesi, sito in via Guiscardo, è convocata una conferenza Stampa in merito all'esito dell'incontro con il Commissario Prefettizio circa la petizione per la riduzione della Tari.

Informo, inoltre, in qualità di Segretaria di Circolo, che nei giorni 1^, 2, e 3 novembre si è provveduto ad una raccolta firme tra i cittadini raggiungendo il numero di oltre 500 firme, a tal proposito allego anche la proposta popolare a sostegno della revoca immediata dell'aumento della Tari relativo all'anno 2024, che il giorno 6 novembre 2024 verrà consegnata alla dottoressa Perrino Commissario Prefettizio del Comune di Guglionesi e alla quale verranno avanzate proposte per ridurla», la nota a firma della segretaria Annamaria Becci.